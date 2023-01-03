Однак від критики міністерству Шойгу втекти не вдалося.

Міноборони РФ намагається перекласти провину за знищення цілого "училища" мобілізованих в Макіївці на місцевих "чиновників" - колаборантів, пише Інститут вивчення війни.

Повідомляється, що, за різними даними, 31 грудня в будівлі училища Макіївки загинуло від сотні до декількох сотень новоприбулих "бійців".

Удар HIMARS по місцю розташування окупантів викликав величезне невдоволення серед рашистських "воєнкорів", але ще більшу критику викликала реакція на подію міністерства Шойгу.

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Наразі Москва намагається уникнути відповідальності за ліквідацію стількох своїх солдатів, переклавши її на донецьких колаборантів.

Як пишуть західні експерти, в МО РФ були впевнені, що в даній ситуації "чиновники" звинуватять самих мобіків, а це, в свою чергу, дозволить звинуватити саме "керівництво" окупованого Донецька.

Однак від критики міністерству Шойгу втекти не вдалося.

Настільки серйозні військові невдачі й надалі ускладнюватимуть путінські зусилля щодо заспокоєння російської провоєнної спільноти та збереження домінуючого наративу у вітчизняному інформаційному просторі, зазначає ISW.

"Нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати довіру до нього як до військового лідера", - наголошується у звіті.

Удар по росіянам у Макіївці - що відомо

Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російське командування ніяк ситуацію не коментує, хоча рашистські "воєнкори" рознесли її вже по всіх пабліках.

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