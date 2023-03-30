У РФ залишилося 15% запасу високоточних ракет, якщо порівнювати з періодом початку повномасштабного вторгнення.

Найближчим часом росіяни не будуть вдаватися до тактики масованих ракетних ударів по Україні. Представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю Gazeta.ua припустив, що у Кремля змінилися цілі цих атак.

Раніше метою ураження під час масових ракетних ударів були влучання у енергетичну інфраструктуру. Завдяки цьому росіяни намагалися досягти блекауту. Однак план провалився. Тепер ж цілями є військові об’єкти.

"Найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об'єкти, шляхи постачання і все, що пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Ворог намагатиметься зірвати наш наступ", - заявив Юсов.

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Окрім цього представник ГУР спростував думку, що росіяни застосовували дрони під час повітряних атак саме взимку через особливості погоди. Однак таких масованих атак, як тоді, найближчим часом не передбачається.

"Погодні умови впливають. Але не сезони. Тобто не температурний режим. Дощ і вітер можуть впливати. Тому дрони можуть використовувати в різні пори року. Але таких масованих ударів, які були, ми вже, напевно, найближчим часом не побачимо. Принаймні, з такою регулярністю. Хоча ворог ставить задачу і щодо отримання нових безпілотників, і налагодження свого виробництва", - повідомив Юсов.

Росіяни витратили дуже багато ударних безпілотників з великою інтенсивністю, що не може компенсувати іранське виробництво. Однак Москва і Тегеран уклали черговий договір про закупівлю дронів.

"З Іраном є домовленість, і постачання були. Але підписаний контракт не означає разову передачу. До останніх ударів у рашистів залишалося приблизно 200 іранських дронів. Використали близько 800. Немає такого виробництва, яке може компенсувати витрачену кількість", - додав Юсов.

Також представник ГУР повідомив, що у Росії залишилося 15% запасів високоточної зброї, яка була станом на 24 лютого 2022-го року. Через це загроза для цивільного населення все ще не зникає.

Ракетні удари по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, найбільша на даний момент ракетна атака РФ по Україні за 2023-ий рік трапилася 9 березня. Тоді росіяни випустили 81 ракету. Тоді, у тому числі, одна з них влучила в житлову зону на Львівщині, внаслідок чого загинуло четверо людей. Також постраждали і інші регіони України.

Голова українського Міноборони Олексій Резніков 11 березня заявив, що Росія завдала 15 масових ракетних атак по Україні. З жовтня минулого року РФ випустили понад 820 крилатих ракет.

18 березня росіяни атакували Україну 16-ма іранськими ударними безпілотниками. Українськими силами ППО було знищено 11 "Шахедів".

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