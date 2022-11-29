Ядерні боєголовки були замінені баластами, вони можуть теж завдавати великої шкоди.

Росія запускає неозброєні крилаті ракети, призначені для ядерних боєголовок, щоб виснажити запаси ППО України, пише Sky News з посиланням на високопоставленого військового представника США.

Напередодні у британській розвідці зазначали, що Росія, ймовірно, знімала ядерні боєголовки з крилатих ракет і запускала неозброєні боєприпаси по Україні. Ядерні боєголовки були замінені баластами, вони можуть теж завдавати великої шкоди.

Відповідаючи на питання про розвіддані, представник США сказав журналістам: "Це безумовно те, що вони (росіяни – ред.) намагаються зробити, щоб пом'якшити вплив систем ППО, які використовують українці".

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В Україні збили ракету з імітатором ядерної боєголовки

Як писало видання Defense Express, одна зі збитих під час атаки на Київ російських ракет типу Х-55 була оснащена імітатором ядерної боєголовки. Офіційно в командуванні ЗСУ цю інформацію ні підтверджують, ні спростовують.

Постачання західних систем ППО Україні

США та інші західні союзники останнім часом зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони для України, включаючи застарілі системи радянської епохи і більш сучасні.

Сьогодні в США підтвердили, що Вашингтон розглядає можливість відправки в Україну систем ППО Patriot. Спочатку ці системи пропонувалися Польщі для захисту її кордону від ракет, але тепер союзники вивчають, чи можна їх поставити Україні.

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