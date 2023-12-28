На думку військовослужбовця, під час будь-яких спроб атакувати і звільняти територію України від російських окупантів, українським захисникам доведеться пробиватись крізь ешелоновану оборону ворога.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін, опираючись на власний військовий досвід, розповів, чому 2024 рік буде більш важким для України, чого очікувати від ворога на лінії фронту та як українські сили можуть отримати перевагу на полі бою.

"Я впевнений, що наступний рік дійсно буде важкий і складний. Бої будуть важкі і ситуації будуть складні. По-перше, справа в тому, що в принципі вже є певна втома не тільки у цивільних, на економічних фронтах, але й у військових теж буває втома. По-друге, дійсно, ворог весь цей час розвивався, не стояв на місці і адаптувався. І всі бої, які чекають нас попереду – це бої за звільнення територій. Нам треба, безумовно, готуватися до того, що буде нелегко. Нам зараз не треба розслаблятись і думати, що найважче позаду",- акцентував Жорін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, найважче ще попереду.

Відео дня

"Тому що велика частина території зараз окупована, у ворога на даний момент велика кількість сил та резерву, які в нього в доступі, які він може задіювати. Більше того, ворог може дозволити собі, після того, як ми знищимо все, що в нього є на сьогоднішній день, знову це поповнити. Він це розуміє і з розуміння цього будує свої плани", - підкреслив Жорін.

На думку військовослужбовця, під час будь-яких спроб атакувати і звільняти територію України від російських окупантів, українським захисникам доведеться пробиватись крізь ешелоновану оборону ворога.

"Ешелонована оборона постійно будується. Інженерно-фортифікаційні споруди щодня, щоночі, кожну годину наш ворог риє. Закопується і створює систему оборони, яку нам потім доведеться пробивати і проходити", - пояснив Жорін.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади зазначив, що російські загарбники будуть робити абсолютно все, щоб зупинити Сили оборони, це буде стосуватись не тільки безпосередньо лінії фронту.

"Як тільки ворог зрозуміє, що на лінії бойового зіткнення в нього слабкі позиції, я впевнений, що він почне дуже брудну справу з терактами, з ударами по цивільних містах і цивільній інфраструктурі. Ми маємо справу с хворим терористом, який буде використовувати абсолютно всі, в тому числі, заборонені методи", - акцентував Жорін.

За його словами, наразі російські окупаційні війська особливо тиснуть на сході України.

"Зараз здебільшого ініціатива дійсно знаходиться у ворога – це правда. Більшість наших підрозділів по всій лінії знаходиться в обороні, розбиваючи об свою оборону наступаючі підрозділи (росіян-УНІАН)", - сказав Жорін.

На думку заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, щоб переломити напрям руху російських окупаційних військ, зокрема, на сході та отримати перевагу на полі бою, потрібно визначитись з пріоритетами і зробити ставку на технології.

"Ми маємо для себе зрозуміти, що одночасно на всі напрямки наступати нам не вийде. Ми не можемо приймати участь в перегонах по масовості, по кількості техніки і особового складу – все це не для нас. Для нас є виключно варіант, коли ми обираємо для себе пріоритетні напрямки, концентруємо на них всі свої зусилля. І обов’язковим є на сьогоднішній день, я вважаю, що саме в цьому ми можемо отримати перевагу - це технологічність. Саме за рахунок сучасної технологічності, застосування роботизованих безпілотних комплексів, розвитку цієї галузі, розвитку в армії ініціативи в цьому напрямку, ми абсолютно легко можемо знов отримати перевагу на полі бою", - акцентував Жорін.

Крім того, заступник командиру 3-ї окремої штурмової бригади розповів, що особовий склад їх підрозділу поповнюється не тільки за рахунок системи рекрутингу, але і тими, хто був мобілізований.

"Частково ми спираємося на власну систему рекрутингу, але частково нас забезпечують централізовано через військкомати. Це не правда, що в 3-й штурмовій бригаді всі люди не мобілізовані. В нас дуже багато мобілізованих. Серед мобілізованих величезна кількість дуже хороших, ефективних, якісних людей, які взмозі виконувати бойові задачі. Які можуть ефективно займатися своєю справою і підходять для різних абсолютно посад в армії. В 3-й штурмовій дуже багато мобілізованих на сьогоднішній день, які показують результат, в тому числі на посадах командирів взводів, відділень, рот" ,- зазначив Жорін.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Генерал Олександр Тарнавський, оцінюючи можливість завершення війни наступного року, висловив прогноз, що 2024 рік може бути ще важчим для України. Він зазначав, що "ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій".

Президент України Володимир Зеленський під час цьогорічної підсумкової прес-конференції заявив, що у 2024 році Україна поставила перед собою ціль виробити мільйон FPV-дронів.

В Мінстратегпромі підтвердили спроможність України виробити наступного року більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та більше тисячі дронів дальнього радіусу дії, а також можливість втілення амбітної мети у виробленні більше мільйона FPV-дронів в 2024 році

За словами очільника Міноборони України Рустема Умєрова, українській армії потрібно мобілізувати 500 тисяч рекрутів, щоб посилити оборону лінії зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: