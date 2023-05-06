Підозру отримали усі 170 сенаторів, які підтримали введення російської армії до України та ратифікували входження до складу РФ окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозри усім 170 сенаторам Ради Федерації Федеральних зборів РФ, які підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між Росією та незаконними збройними формуваннями "Л/ДНР".

Крім того, як пише прес-служба СБУ, вони одноголосно висловилися на підтримку звернення президента РФ про використання російської армії за межами країни.

"Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - наголосили в СБУ.

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Згодом, посадовці проголосували за ратифікацію "договорів" про входження до складу РФ тимчасово окупованих росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"У такий спосіб сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил РФ у веденні агресивної війни", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Відтак, слідчі повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

За цими статтями підозрюваним росіянам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спроба анексії українських територій

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2022 року Державна дума звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням розглянути можливість визнання терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" у якості незалежних держав.

Того ж місяця члени Ради Федерації Федеральних зборів РФ одноголосно проголосували за ратифікацію "договорів" про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією та "Л/ДНР" та підтримали звернення Путіна про використання російських збройних сил поза межами РФ.

Вже у жовтні сенатори одностайно підтримали ратифікацію "договорів" між Росією та створеними загарбниками на тимчасово окупованій території України псевдореспубліками "Л/ДНР" і захопленими районами Запорізької та Херсонської областей. У цих "договорах" йшлося про прийняття вищезгаданих територій до складу РФ та утворення у складі Росії нових "суб’єктів" та "законів". Пізніше Путін підписав документ.

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