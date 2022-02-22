Дружбу з "ДНР" і "ЛНР" схвалили майже 400 депутатів Держдуми.

Російська Держдума у вівторок, 22 лютого, проголосувала за ратифікацію угод про дружбу і співпрацю з так званими "ДНР" і "ЛНР".

За таке рішення проголосували 398 осіб, ніхто не утримався і не висловився проти.

Документи до Держдуми подав президент Володимир Путін, писати ТАСС.

Договори підписали російський лідер, а також ватажки "ДНР" і "ЛНР" – Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

"...сторони будуть будувати свої відносини як дружні держави, послідовно керуючись принципами взаємної поваги державного суверенітету і територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів", – йдеться в договорах.

Зокрема, в документах йде мова про спільне використання російського рубля, "захист прав етнічних меншин" і "оборону кордонів".

Документи уклали терміном на 10 років з можливістю продовження.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вважає дії російської влади порушенням суверенітету нашої країни. Український лідер наголосив, що у світі нашу країну продовжать визнавати у колишніх кордонах.

Зокрема, в США та Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден уже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд говорила, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", розірвав на шматки Мінські угоди щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого запровадять нові санкції проти РФ.

Агресія Росії проти України – найважливіше

Росія у 2014 році захопила український Крим, а потім підтримала бойовиків, які на частині Донбасу створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". На частину сходу України вдерлися російські війська.

Потім для розв'язання конфлікту на Донбасі у столиці Білорусі Мінську підписали мирні угоди, які назвали Мінськими.

Росія не визнала себе стороною конфлікту і стверджувала, що в Україні йде "внутрішній конфлікт".

Восени 2021-го влада РФ загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки, в Україні та на Заході заговорили про загрозу вторгнення.

У середині лютого поточного року на частині Донбасу загострився конфлікт – бойовики стріляли по населених пунктах з важкого озброєння, забороненого "Мінськом", а звинувачували в озброєних провокаціях українську сторону.

Пізніше в "ДНР" та "ЛНР" оголосили масову евакуацію населення на російську територію, а також "мобілізацію".

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