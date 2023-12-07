Більше всього бойових зіткнень відбулося на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За останню добу в зоні бойових дій відбулося 91 бойове зіткнення, з них 34 - на Авдіївському напрямку.

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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А на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, де нашими захисниками відбито 17 атак. А на Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні: новини

Окупанти атакували на майже всіх напрямках фронту, зокрема, Авдіївському, Бахмутському, Купʼянському. На півночі Авдіївки та в районі промзони ситуація критична, розповів розповів офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов. Він наголосив, що росіяни кидають на штурми міста величезну кількість піхоти – Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі й техніці.

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