У Центрі нацспротиву закликають не пускати дітей на "огляди" окупантів.

Російські загарбники планують провести "медичні огляди" для дітей з окупованих територій Луганської області, щоб підготувати їх до вивезення в Росію.

У Центрі національного спротиву відзначають, що вони використовують їх лише як привід. "Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають цю процедуру складовою державної політики РФ, спрямованої на геноцид українців. Вони нагадали, що російський уряд виділив понад 1,4 мільйон рублів на проведення "профілактичних медичних оглядів" у цьому році. Цим процесом керує "дитячий омбудсмен" Марія Львова-Бєлова.

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Мешканців окупованих територій закликали не пускати своїх дітей на такі огляди, оскільки тоді їх примусово вивезуть "на лікування" до РФ, а потім - віддадуть у дитячі будинки.

Як Росія викрадає дітей з України: останні новини

Взимку Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я оприлюднила розслідування про вивезення дітей з України. Окупанти розміщують їх у центрах, намагаються "перевиховати" та віддають на всиновлення.

Також правозахисники повідомляли, що діти в окупації проходять через медичну фільтрацію - здорових українців загарбники депортують до Росії.

Російський президент Путін особисто заявляв, що в Росії зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з України. А Львова-Бєлова розповідала, як незаконно всиновила хлопця з Маріуполя.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на їх арешт. Президента РФ та "омбудсменку" звинувачують у примусовій депортації дітей.

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