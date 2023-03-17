Зону, де був збитий американський безпілотник, Медведєв назвав "російською територією".

Росія встановила якісь свої "заборонені зони" у міжнародному повітряному просторі, принаймні це випливає із заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Колишній президент РФ у своїх соцмережах нарешті випустив коментар з приводу незаконного збиття Росією американського БПЛА MQ-9 Reaper.

Медведєв посилається на Повітряний кодекс, згідно з яким встановлюються терміни "заборонені зони" і "зони з обмеженнями" польотів повітряних суден. Щоправда, Медведєв не уточнив, у зв'язку з чим ці зони запроваджуються і де саме.

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Зону, де був збитий американський безпілотник, Медведєв назвав "російською територією". "Загалом, кажучи по-простому, американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно", - заявив Медведєв.

Він же додав, що контакти з військовими "звичайно, потрібні". "Особливо на тлі заяв американських в*родків типу сенатора Грема про те, що треба збивати російські літаки. До речі, і з такими тв*рюками іноді трапляються авіаційні інциденти", - пригрозив Медведєв.

Напередодні всі топ-пропагандистські помийки РФ писали, що сенатор Ліндсі Грем "штовхає США до світової війни". Грем, критикуючи обережність Адміністрації Байдена, зазначив, що США варто було б попереджати такі інциденти, як збиття БПЛА в міжнародних водах, ударами по літаках РФ, що наближаються.

Інцидент з MQ-9 Reaper у Чорному морі - що відомо

14 березня російський Су-27 протаранив американський БПЛА MQ-9 Reaper, який здійснював розвідувальну місію у міжнародних водах неподалік від острова Зміїний.

У Росії провину не визнають, більше того - звинувачують самі Штати у нібито "провокаціях". Пентагон всі заяви Москви спростував відео самого інциденту, знятого MQ-9 Reaper.

У ЗСУ підтверджують, що РФ збільшила присутність свого флоту в Чорному морі, прагнучи підняти американський БПЛА. Американці, в свою чергу, сподіваються, що їхні технології не потраплять "у чужі руки", а також роздумують, чи скасовувати польоти своїх дронів у Чорному морі.

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