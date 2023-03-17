Американці серйозно побоюються ризику прямого зіткнення з РФ після інциденту з безпілотником Reaper.

Військово-політичне керівництво США зараз оцінює доцільність подальших польотів безпілотників в районі Чорного моря після інциденту з російським Су-27. Про це кілька американських чиновників розповіли CNN.

Відзначається, що поки Пентагон продовжує розвідувальні польоти в Чорному морі. Замість збитого росіянами MQ-9 Reaper американці відправили туди аналогічний апарат. Він зокрема відстежуватиме активність окупантів в районі падіння безпілотника.

"Але американські військові "уважно вивчають" маршрути безпілотників і оцінюють, як краще знизити ризик конфлікту з російськими військовими, які регулярно запускають винищувачі в Крим і з нього", – заявили журналістам офіційні особи США.

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Пентагон зокрема хоче зрозуміти, наскільки всі витрати, пов'язані з цими польотами, співвідносяться з одержуваної "вигодою". Військові порівнюють потенційну цінність конкретного розвідувального маршруту з ризиком ескалації і конфлікту з Росією.

Хоча деякі чиновники стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих по війні в Україні, інші відзначають, що у США є альтернативи варіанти для збору інформації – наприклад, супутники-шпигуни.

Зіткнення російського Су-27 з американським БПЛА Reaper

14 березня над Чорним морем недалеко від Криму російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським дроном-розвідником MQ-9 Reaper. Через отримані пошкодження безпілотник був затоплений у морі.

Пізніше американські військові опублікували відео останніх хвилин польоту їхнього безпілотника. На цих кадрах видно, що російський винищувач намагався скинути на американський дрон своє паливо, щоб вивести його з ладу без застосування зброї. Під час чергової такої спроби літак зачепив гвинт безпілотника і пошкодив його.

У Росії заперечують, що їх літак протаранив американський апарат і заявили про плани дістати дрон з дна моря.

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