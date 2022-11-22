На його думку, українські захисники можуть звільнити Мелітополь або Донецьк.

Політолог, журналіст і офіцер ЗСУ Тарас Березовець зробив свій прогноз розвитку війни взимку.

В ефірі "Фейгін Live" він зазначив, що ніякої заморозки конфлікту не буде і військова обстановка залишиться напруженою протягом всієї зими.

"Кліматичні умови в Україні такі, що навіть якщо температура нуль тут дуже сиро, особливо на півдні. Давайте сюди додамо відключення світла. Це все буде гнати армію України вперед. Плюс розуміння, що Росія зараз може посипатися. Дві поразки поспіль - це погано, а три поразки поспіль - це буде катастрофічно. Ось зараз треба сконцентрувати зусилля на нанесенні третьої поразки, очевидної для всіх. В першу чергу, для російської еліти і російських громадян", - пояснив Березовець.

За словами експерта, новою великою поразкою РФ може стати або Бахмутський напрямок, або звільнення ЗСУ Мелітополя, який є найбільшим залізничним вузлом на півдні України.

"Контроль над яким дозволить нам розрізати російське угруповання і ліквідувати сухопутний коридор з Ростовської області в окупований Крим. Звільнення Мелітополя по суті означатиме обвалення всієї російської системи оборони, після якої вони почнуть відкочуватися самі", - наголосив офіцер.

На його думку, росіяни покинуть Запорізьку і Херсонську область, як до цього вийшли з Херсона, щоб закріпитися в Криму.

Ще один варіант великої поразки - на Донбасі.

"До Донецька Бахмут же дуже близько. Якщо зламати їхню військову машину там, то повернення контролю над Донецьком це лише питання часу. Луганськ - це технічне питання. Їхня поразка там буде вже знаковою", - додав Березовець.

Війна в Україні: прогноз на зиму

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що ЗСУ можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підкреслила, що українські захисники вміють воювати взимку.

Радник Міноборони, глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан також вважає, що в цілому ЗСУ готові до боїв взимку.

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