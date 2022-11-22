Себастьян Лекорню нагадав, що у Москви великі запаси старих боєприпасів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню попередив Україну про те, що взимку Російська Федерація може змінити тактику ведення бойових дій. Він вважає, що Москва може змістити акцент з наземних операцій на авіаудари.

"Останні російські удари мають низьку інтенсивність. Настає зима і це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об'єктах. У Херсоні у них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених та заморозити лінію оборони по Дніпру", - зазначив французький міністр у коментарі виданню Le Journal du Dimanche.

При цьому він вказав, що хоч Росія і розповідала про передову зброю, в тому числі новими надзвуковими ракетами, але у них великі запаси старих боєприпасів. Крім того, Лекорню вважає, що Кремль зацікавлений в тому, щоб тягнути час.

Відео дня

Позиція Франції щодо війни в Україні - що відомо

16 жовтня глава французького оборонного відомства Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримає системи ППО. Крім того, Париж розширить програму навчання українських військових.

На початку жовтня стало відомо, що Франція передасть Києву двадцять 12,5-тонних бронеавтомобілів Bastion. Крім того, Париж заявив, що скасує поставку Данії самохідних артилерійських установок Caesar на користь України.

20 листопада стало відомо, що Київ отримав від Франції дві ракетні батареї Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню для наземного удару

Вас також можуть зацікавити новини: