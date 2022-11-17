Зима може сповільнити хід бойових дій на фронті, якщо цьому сприятимуть погодні умови, однак загалом ЗСУ готові до боїв взимку.
Радник Міноборони, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в коментарі "РБК-Україна" пояснив, що найгірші сезони для просування армії у наших кліматичних та географічних умовах - це весна та осінь.
Зокрема, на півдні через дощі ґрунт перетворюється в багнюку, що знижує темпи просування будь-яких підрозділів.
"Якщо ми говоримо про зиму, зокрема якщо вона малосніжна, але морозна, то можна застосовувати всю цю бронетехніку. Вона має певні особливості в мастилах, присадках, тобто потрібне спеціальне обслуговування цієї техніки в морози. Але до цього всього наша армія готова", - додав Кузан.
За його словами, українські воїни мають досвід бойових дій з 2014 року у зимових умовах на відміну від російських окупантів.
"Їхні більш досвідчені підрозділи, що раніше воювали на території України взимку - 1-й та 2-й армійські корпуси так званих "ЛДНР" - зазнали величезних втрат у боях. Тобто там уже змінилося багато особового складу від початку війни, адже цими корпусами постійно затикали прогалини", - пояснив експерт.
Крім того, забезпечення ЗСУ налагоджене краще. Йдеться про теплий одяг, спорядження та спальники.
"Плюс, у них (окупантів - УНІАН) проблема з медичним обслуговуванням та з лікарськими препаратами. Якщо солдат недоотримує харчування, якщо він хворий, якщо він нормально не утеплений - ніякої термобілизни у них, звичайно ж, немає - це солдат з низьким бойовим духом і поганим здоров’ям. Це ті фактори, які грають нам на користь. Тому взимку ми будемо почуватися набагато більш впевнено, ніж вони на своїх позиціях", - підсумував Кузан.
Війна в Україні взимку: прогнози
Як зазначав офіцер Нацгвардії Андрій Іллєнко, зима суттєво ускладнить процес ведення бойових дій на території України, але бої будуть продовжуватися з такою ж інтенсивністю.
Водночас посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс не впевнена, що зимою буде пауза у війні, адже українські захисники вміють воювати взимку.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що ВСУ навпаки можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.