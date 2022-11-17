За його словами, підрозділи ЗСУ мають досвід бойових дій з 2014 року у зимових умовах на відміну від російської армії.

Зима може сповільнити хід бойових дій на фронті, якщо цьому сприятимуть погодні умови, однак загалом ЗСУ готові до боїв взимку.

Радник Міноборони, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в коментарі "РБК-Україна" пояснив, що найгірші сезони для просування армії у наших кліматичних та географічних умовах - це весна та осінь.

Зокрема, на півдні через дощі ґрунт перетворюється в багнюку, що знижує темпи просування будь-яких підрозділів.

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"Якщо ми говоримо про зиму, зокрема якщо вона малосніжна, але морозна, то можна застосовувати всю цю бронетехніку. Вона має певні особливості в мастилах, присадках, тобто потрібне спеціальне обслуговування цієї техніки в морози. Але до цього всього наша армія готова", - додав Кузан.

За його словами, українські воїни мають досвід бойових дій з 2014 року у зимових умовах на відміну від російських окупантів.

"Їхні більш досвідчені підрозділи, що раніше воювали на території України взимку - 1-й та 2-й армійські корпуси так званих "ЛДНР" - зазнали величезних втрат у боях. Тобто там уже змінилося багато особового складу від початку війни, адже цими корпусами постійно затикали прогалини", - пояснив експерт.

Крім того, забезпечення ЗСУ налагоджене краще. Йдеться про теплий одяг, спорядження та спальники.

"Плюс, у них (окупантів - УНІАН) проблема з медичним обслуговуванням та з лікарськими препаратами. Якщо солдат недоотримує харчування, якщо він хворий, якщо він нормально не утеплений - ніякої термобілизни у них, звичайно ж, немає - це солдат з низьким бойовим духом і поганим здоров’ям. Це ті фактори, які грають нам на користь. Тому взимку ми будемо почуватися набагато більш впевнено, ніж вони на своїх позиціях", - підсумував Кузан.

Війна в Україні взимку: прогнози

Як зазначав офіцер Нацгвардії Андрій Іллєнко, зима суттєво ускладнить процес ведення бойових дій на території України, але бої будуть продовжуватися з такою ж інтенсивністю.

Водночас посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс не впевнена, що зимою буде пауза у війні, адже українські захисники вміють воювати взимку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що ВСУ навпаки можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

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