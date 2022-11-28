Сили оборони України пошкодили залізничний міст поблизу села Старобогданівка Запорізької області (40 км від Мелітополя).
Як повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 28 листопада, цей міст російські загарбники використовували для доставки озброєння та військової техніки.
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Як повідомляв Генштаб, напередодні в районі Мелітополя ЗСУ завдали ударів по окупантах, в результаті чого ті зазнали чималих втрат.
Як прогнозує політолог, журналіст і офіцер ЗСУ Тарас Березовець, новою великою поразкою РФ може стати або Бахмутський напрямок, або звільнення ЗСУ Мелітополя, який є найбільшим залізничним вузлом на півдні України.
Як повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров, російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі б’ються в агонії. Колаборанти обговорюють план втечі, гауляйтери тероризують медиків, а окупанти будь-яким способом шукають партизан.