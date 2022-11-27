Зокрема, українські війська нанесли удар по зосередженню живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.

Українські військові за останню добу завдали результативних ударів у Запорізькій області.

Так, як йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 27 листопада, підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.

"Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів", - зазначили в Генштабі.

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Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Наразі військам РФ вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема, Мелітополь.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що супротивники після відступу з правобережної частини Херсонської області, за неофіційними даними, пожвавилися в Запорізькій області - пішли в атаку в районі міста Гуляйполе.

Пізніше очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що на Запорізькому напрямку супротивник дуже рідко робить спроби невеличких штурмових дій.

Проте продовжують обстрілювати мирне населення. Так, 18 листопада окупанти у черговий раз завдали ракетний удар по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки загинув мирний житель.

А в ніч проти 23 листопада російські окупанти вдарили по пологовому будинку в Вільнянську. Внаслідок атаки загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, а його мати вижила.

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