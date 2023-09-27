На межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози.

Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України, російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

Він зазначає, що на північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого Збройними силами України с. Роботине. Також повідомляє, що на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози.

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Федоров зазначає, що на захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 50 000 гектарів. За його словами, на Мелітопольщині ці полігони розташовані на околиці Дунаївки, Атманю, Кирилівки, територія Приазовського Нацпарку.

Федоров розповів, що людей продовжують використовувати як живий щит, "підселяючи" російських військових до мирного населення.

Росіяни порушують правила ведення війни

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська використовують приватні подвір’я, де проживають цивільні люди, як свої вогневі позиції.

Російські загарбники також руйнують береги річки Молочна, чим скоюють екоцид біля Мелітополя.

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