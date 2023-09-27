Якщо хтось проживав у будинку або квартирі, то ворог саме до цих цивільних жителів підселяє своїх військових, щоб прикриватися живим щитом.

Російські загарбники зараз масово заселяються в будинки місцевих жителів на території окупованої частини Запорізької області.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, за його словами, наймасовіше заселення російськими загарбниками відбувається на відрізку від Токмака (Молочанська) до Роботиного (Новопрокопівки).

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"Від Токмака до Роботиного ворог просто зайняв усі будинки, усі помешкання наших людей. Знаємо, що з минулого тижня ворог почав у самому Токмаку підселяти людей. Що це означає? Якщо хтось проживав у будинку або квартирі, то ворог саме до цих цивільних мешканців підселяє своїх військових. Для чого це робиться? Щоб прикриватися живим щитом. Що стосується обладнання вогневих позицій, то це є стандартна практика, на жаль. Люди для ворога нічого не вартують. Це, по суті, живий щит, яким намагаються прикриватися", – заявив Федоров.

Водночас, як зазначив мер Мелітополя, місцеві жителі виїжджають зі своїх будинків через таке "підселення", переселяються також на територію Запорізької області, але в інші населені пункти.

"Здебільшого вони обирають селища Веселе, Михайлівка або до Мелітополя виїжджають. Ми розуміємо, що чим ближче до лінії фронту, тим звірішіми стають ворожі війська і тим більше звірства вони проявляють", – додав мер.

Ситуація у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, Федоров заявив, що, відчуваючи постійний натиск Збройних сил України, російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

Зокрема, на північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ Роботиного. Також на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози.

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