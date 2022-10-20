Він спростував фейки роспропаганди щодо причетності України.

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував підрив Кримського моста. За його словами, Україна не причетна до вибухів.

Про це Зеленський заявив під час розмови з канадськими журналістами, повідомляє CTV News.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав Зеленський, коментуючи нещодавні вибухи на Кримському мосту. Відео дня

Підрив Кримського мосту

Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.

Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, за даними росЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

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