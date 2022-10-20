Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував підрив Кримського моста. За його словами, Україна не причетна до вибухів.
Про це Зеленський заявив під час розмови з канадськими журналістами, повідомляє CTV News.
"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав Зеленський, коментуючи нещодавні вибухи на Кримському мосту.Відео дня
Підрив Кримського мосту
Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту.
Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.
Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, за даними росЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.