Зеленський прокоментував підрив Кримського моста / фото з пабліка kerch_most_ru

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував підрив Кримського моста. За його словами, Україна не причетна до вибухів.

Про це Зеленський заявив під час розмови з канадськими журналістами, повідомляє CTV News.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - сказав Зеленський, коментуючи нещодавні вибухи на Кримському мосту.

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Підрив Кримського мосту

Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.

Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, за даними росЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

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