Президент України Володимир Зеленський прокоментував "вимоги" ватажків "Л/ДНР" про відведення українських військових з Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом, відповідаючи на запитання журналістів.
"Ми з ними не спілкуємося. Ми не розуміємо, хто це", - зазначив президент.
Як відомо, сьогодні в "ЛНР" закликали Україну "добровільно" відвести війська, оскільки окупанти вважають своєю територією всю Луганську область.
Згодом лідер сепаратистів Денис Пушилін заявив, що межі "ДНР" будуть у межах Донецької області.
Визнання Путіним "ЛДНР"
Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".
Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.
Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".
Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії
Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.
Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.