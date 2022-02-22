Зеленський відповів на питання про "вимоги" ватажків "Л/ДНР".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "вимоги" ватажків "Л/ДНР" про відведення українських військових з Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми з ними не спілкуємося. Ми не розуміємо, хто це", - зазначив президент.

Як відомо, сьогодні в "ЛНР" закликали Україну "добровільно" відвести війська, оскільки окупанти вважають своєю територією всю Луганську область.

Згодом лідер сепаратистів Денис Пушилін заявив, що межі "ДНР" будуть у межах Донецької області.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.