За його словами, Росія вдбиває наступ, якого ще немає.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву РФ про початок "великомасштабного наступу" ЗСУ.

Він написав у Twitter, що такі висловлювання є фейками, які країна-агресорка розповсюджує у своєму віртуальному метавсесвіті.

"Москва вже активно бере участь у відбитті... глобального наступу, якого "ще немає". Мільйонна армія росіян активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрильї F-16. Битва триває, одним словом", - написав радник голови ОП.

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За словами Подоляка, Україна уважно спостерігає за цим "епічним двобоєм", хоча і з певним подивом. Він порадив українцям стежити виключно за офіційними новинами з України, якщо вони хочуть знати правду.

Заяви про початок контрнаступу

Сьогодні Міноборони РФ заявило, що вранці 4 червня ЗСУ почали контрнаступ на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку". Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтримав ці фантазії.

У відповідь СтратКом ЗСУ попередив, що ворог придумав нову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) для деморалізації українців, створивши картину невдалого контрнаступу.

У Генштабі Збройних сил України також спростували заяви російського Міноборони про початок великого контрнаступу українських захисників.

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