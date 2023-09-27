Речниця адміністрації Байдена відверто зізналася, що їй поки нічого підтверджувати та спростовувати.

Інформації навколо ймовірної ліквідації командувача Чорноморського флоту РФ віце-адмірала Віктора Соколова стає все більше. Цього разу у Білому домі прокоментуали відео з нібито живим топ-військовим.

Як повідомляє "Голос Америки", на брифінгу у Білому домі речниця адміністрації Карін Жан-П'єр сказала у вівторок, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії, але ще зарано щось коментувати.

"Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати", – відповіла Карін Жан-П'єр у відповідь на запитання журналістів.

Колишній радник Пентагону, співзасновник організації Silverado Policy Accelerator Дмітрі Альперович каже, що розвідки США та Великобританії не підтвердили твердження українських спецслужб про вбивство Соколова. На його думку, вони мали б мати засоби електронного стеження, щоб "підтвердити вбивство такого високопоставленого офіцера".

При цьому Альперович додає, що незалежно від того, чи Соколов загинув при українському ударі по штабу ЧФ РФ, розмова про нього відвертає увагу від українського контрнаступу.

Чи мертвий Віктор Соколов?

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ. З'явилась інформація про ліквідацію командувача ЧФ РФ.

Раніше у вівторок міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому видно, як Соколов бере участь у відеоконференції на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, поставивши під сумнів заяву України про те, що адмірал загинув під час удару.

Українські військові заявили, що "уточнюють" отриману інформацію про Соколова. Неможливо визначити достовірно, чи є чоловік на відео Соколовим, коли відбулася зустріч і де знімали відео.

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