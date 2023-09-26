Міністр дуже обережно сформулював відповідь на чутки про ліквідацію топ-адмірала.

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував загибель російського віце-адмірала, командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

"Він на нашій тимчасово окупованій території… його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він мертвий, то це гарна новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території", - сказав Умєров у коментарі CNN.

Видання зазначає, що міністр не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова під час українського удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Відео дня

Чи мертвий Віктор Соколов?

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ. З'явилась інформація про ліквідацію командувача ЧФ РФ.

Раніше у вівторок міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому видно, як Соколов бере участь у відеоконференції на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, поставивши під сумнів заяву України про те, що адмірал загинув під час удару.

Українські військові заявили, що "уточнюють" отриману інформацію про Соколова. Неможливо визначити достовірно, чи є чоловік на відео Соколовим, коли відбулася зустріч і де знімали відео.

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