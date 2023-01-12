Окупанти просять рідних шукати допомоги скрізь, аби їх повернули в РФ.

"Мобіки" з Новосибірської області РФ попросили повернути їх додому через важку ситуацію у зоні бойових дій.

У відеозверненні, опублікованому Телеграм-каналом "Осторожно, Новости", "мобіки" заявили, що після приїзду на фронт вони місяцями сидять в окопах і просто чекають на "прильоти".

Окупанти кажуть, що в перший же день прибуття артилерія ЗСУ "мінуснула" чотирьох "мобіків". А незабаром їх збираються відправити на передову лінію фронту.

Відео дня

"Прямо на передову. Виїжджають звідти двома методами - або груз-200, або груз-300. Все", - скиглять окупанти.

"Мобіки" кажуть, що нічого вдіяти не можуть, адже командування навіть позбавляє їх можливості телефонувати додому, заглушуючи зв'язок. Відео каналу передали дружини героїв відео.

"Куди хочете пишіть. Тут із Новосибірської області пацани стоять, всі згодні з цим. Ми просто просимо допомоги", - заявив один з "мобіків" на відео.

Мобілізація в РФ

Восени минулого року російський президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію військових, які перебувають у запасі, для участі у війні проти України. За запевненням російської влади, мобілізувати і відправити вмирати на нашу землю планувалося до 300 тисяч росіян. Після оголошення мобілізації з Росії втекли до 1 млн осіб.

У міру ліквідації окупантів російській армії знадобилося "свіже м'ясо". Тому, за даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 січня. Очікується, що мобілізувати можуть до 500 тисяч росіян. Цього разу відловлювати і відправляти вмирати на війні проти України будуть також жителів Москви і Санкт-Петербурга. За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Росії вже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків за кордон.

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