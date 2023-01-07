У розвідці припускають, що путінський режим мобілізує до 500 тисяч росіян.

Російська влада 15 січня може оголосити про додаткову мобілізацію. Очікується, що мобілізувати можуть до 500 тисяч росіян.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню "t-online".

За його словами, проектом указу передбачено, що цього разу мобілізація також відбуватиметься в Москві і Санкт-Петербурзі.

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"До збройних сил Росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і в галузях, що приносять прибутки для російської економіки", - зазначив представник розвідки.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. Тоді, за словами міністра оборони Сергія Шойгу, планували мобілізувати близько 300 тис. осіб. За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн осіб.

Напередодні Нового року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Росії з попередженням, що їхня влада готується в січні закрити кордони для чоловіків призовного віку й почати нову хвилю мобілізації.

4 січня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готує до загострення війни в лютому. Він припустив, що найближчим часом у Росії буде оголошена чергова хвиля мобілізації.

5 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що керівництво Росії вживає заходів із запобігання масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні. Йшлося про можливість повної заборони перетину державного кордону РФ чоловікам призовного віку.

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