Російська влада 15 січня може оголосити про додаткову мобілізацію. Очікується, що мобілізувати можуть до 500 тисяч росіян.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню "t-online".
За його словами, проектом указу передбачено, що цього разу мобілізація також відбуватиметься в Москві і Санкт-Петербурзі.
"До збройних сил Росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і в галузях, що приносять прибутки для російської економіки", - зазначив представник розвідки.
Мобілізація в Росії - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. Тоді, за словами міністра оборони Сергія Шойгу, планували мобілізувати близько 300 тис. осіб. За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн осіб.
Напередодні Нового року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Росії з попередженням, що їхня влада готується в січні закрити кордони для чоловіків призовного віку й почати нову хвилю мобілізації.
4 січня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готує до загострення війни в лютому. Він припустив, що найближчим часом у Росії буде оголошена чергова хвиля мобілізації.
5 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що керівництво Росії вживає заходів із запобігання масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні. Йшлося про можливість повної заборони перетину державного кордону РФ чоловікам призовного віку.