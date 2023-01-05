За даними росЗМІ, восени 2022 року після оголошення мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн чоловіків.

Керівництво Росії вживає заходів із запобігання масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. Зазначається, що для підтримки наступального потенціалу та поповнення втрат ворог продовжує вживати заходів з мобілізації.

"Військово-політичне керівництво Російської Федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку", - зазначають у Генштабі.

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Мобілізація в Росії - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі.

За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн осіб. Згідно з даними української розвідки, в Росії триває прихована мобілізація.

4 січня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готує певне загострення війни у лютому. Він припустив, що найближчим часом у Росії буде оголошена чергова хвиля мобілізації.