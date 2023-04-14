Сьогодні з ним попрощалися в Браліне.

У боях за Україну загинув 45-річний доброволець з Польщі Міхал Журек, сьогодні з ним попрощалися.

Як пише TVPinfo, чоловік був командиром взводу Інтернаціонального легіону Збройних Сил України, перед цим отримав досвід служби в територіальних військах оборони. Міхал отримав важке поранення в голову в Бахмуті, помер 25 березня в лікарні Дніпра.

Його дружина Агата Журек розповіла, що чоловік вирішив поїхати в Україну в квітні минулого року. Після повернення він збирався служити у Війську Польському. "Він сказав, що буде боротися за свободу України і безпеку Польщі", - сказала вона.

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Жінка зазначила, що через місяць чоловік повинен був повертатися додому. У нього залишилося четверо дітей у віці від 12 до 18 років.

Міхала Журека поховали сьогодні в Браліне. На церемонії була присутня українська делегації та військовослужбовці, пише Укрінформ. На труну чоловіка поклали прапор України, а на могилу - вінки від його побратимів і народу України.

Загибель польських добровольців в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулого літа в Україні загинув польський боєць змішаних єдиноборств Томек Валентек, який допомагав Україні захищатися від російської агресії.

Взимку стало відомо про загибель Януша Шеремета та Кшиштофа Тіфеля - поляків, які приєдналися до Інтернаціонального легіону.

Також нещодавно в лікарні помер волонтер з Польщі Марек, що потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги до міста Часів Яр.

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