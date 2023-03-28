Складна кількагодинна операція у Києві не допомогла врятувати волонтера.

У Києві помер помер польський волонтер Марек, поранений напередодні внаслідок ворожого обстрілу під час надання гуманітарної допомоги на маршруті Костянтинівка - Часів Яр.

Як повідомляє Inicjatywa Nehemiasz, Марек займався волонтерством в Україні з осені минулого року. Медики намагалися врятувати його впродовж тижня. Вчора, 27 березня, серце Марека зупинилися у лікарні Києва.

"Він дуже серйозно ставився до цих подорожей і був причетний до їх підготовки, контактував з українською стороною та активну участь в них. Був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку. Він також приділяв багато значення належній підготовці... Попри миттєву евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які кілька годин операцій боролися за його життя, Марек помер у клініці Києва", - зазначає організація.

В організації додали, що українські колеги високо оцінювали професіоналізм Марека. Один з парамедиків, який знав волонтера особисто так прокоментував новину про його смерть: "Марек був людиною. Таких дуже мало".

Поранення польського волонтера

16 березня Російська ракета влучила в автобус польських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу в Часів Яр. Зазначалося, що мікроавтобус з волонтерами обстріляли пізно ввечері. Серед поранених двоє поляків з Познані. Марек був у стабільно важкому стані, а його колега - у більш легкому стані.

Польський посол в Україні Бартош Ціхоцький підтвердив, що біля Бахмута внаслідок російського удару поранені польські волонтери.

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