Польський доброволець воював у інтернаціональному легіоні.

Польський боєць змішаних єдиноборств Томек Валєнтек загинув у боях, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомила організація змішаних бойових мистецтв MMA Polska.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томка, який як польський доброволець воював у легіоні інтернаціональної оборони України і там загинув", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що Томек Валєнтек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у Глівіце.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що четверо іноземних військових загинули на Донбасі, потрапивши в засідку. Їхній командир Руслан Мірошниченко заявив, що загинули Люк "Скайвокер" Люцишин і Брайан Янг. Разом з ними загинули Еміль-Антуан Руа-Сіруа з Канади і Едвард Селандер Патріньяні зі Швеції. Це сталося 18 липня.

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