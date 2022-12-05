Вони воювали в Інтернаціональному легіоні.

На війні в Україні загинули двоє громадян Польщі, які вступили в Міжнародний Легіон.

Про загибель Януша Шеремета і Кшиштофа Тіфеля повідомляється на сторінці Janusztokozak в соціальній мережі Facebook. Януш активно вів Instagram, в якому ділився фотографіями з фронту українсько-російської війни.

"На жаль Януш Шеремета ("Козак") разом з товаришем Кшиштофом загинув на фронті. Це найсумніша новина, яку я коли-небудь отримував. Від імені Януша дякую всім за надану допомогу, за слова підтримки. Сім'ям Януша і Кшиштофа Тіфеля, всім близьким висловлюю щирі співчуття. Януш, ти молодець! Відпочивай, брат", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Про намір вступити в Інтернаціональний легіон Януш оголосив 8 березня.

"Я повністю і свідомо хочу битися. Я поляк, у мене багато спільного з Україною. Я закохався в цю землю, я пережив тут прекрасні миті, я не можу залишатися байдужим до цієї трагедії", - писав він.

Міжнародний легіон

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації президент України Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до боротьби проти окупантів.

У легіон входять іноземні бійці з 52 країн світу, зокрема - громадяни Грузії, США, Канади, Великобританії, Білорусі, Чечні, Бразилії, Португалії, Іспанії, Італії, Франції та інших країн.

Крім того, в березні в Україні був сформований легіон "Свобода Росії", до якого увійшли військовослужбовці ЗС РФ.

Всі іноземці, які беруть участь у бойових діях на території України у складі ЗСУ, прийняті в добровільному порядку на військову службу за контрактом відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року. На них поширюється правовий статус комбатантів.

Вас також можуть зацікавити новини: