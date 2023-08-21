"Росіяни збирають БПЛА ледь не на уроках праці", - військовий експерт Михайло Жирохов

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів УНІАН про неприємний сюрприз, який росіяни готують з дронами-камікадзе, чому санкції не впливають на якість "Шахедів" та порівняв кількість українських та ворожих БПЛА.

Чи можна порівняти наші дрони та російські. У кого їх більше? У кого вони потужніші?

Не можна говорити про дрони загалом. Є розвідувальні БПЛА, є баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), є ударні дрони. По кожній позиції ситуація різна.

Щодо розвідувальних дронів, ще до початку повномасштабного вторгнення, на озброєні у ЗСУ було декілька вітчизняних типів. Яскравий приклад – "Лелека-100", "Фурія". Вони передавались на озброєння артилерійським частинам, були у мотопіхотних підрозділах. Крім того, були закупки на Заході, це польській FlyEye, американці передавали Raven. На початок повномасштабного вторгнення цього було більш-менш достатньо, як для позиційної війни на Донбасі.

Відео дня

З іншого боку, у росіян теж були потужні розвідувальні дрони, перш за все, "Орлан-10", "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4". І вони пішли далі в іншому. Якщо наші дрони були в артилерійських підрозділах і не було окремих штатних структур аеророзвідки, то у росіян з'явились таки окремі підрозділи. Вони були більш структуровані та могли більш ефективно виконувати свої завдання.

С початком повномасштабного вторгнення розвідувальних дронів почало не вистачати, і тоді, були стрімко поставлені цивільні дрони. Це, як правило, "Mavic" та ціла купа різних інших. Але вони досі мають середню якість, бо система управління у них цивільна, не захищена проти засобів радіоелектронної боротьби.

Що скажете про ударні БПЛА та дрони-камікадзе?

На початок широкомасштабної війни й досі у нас перевага по ударних дронах. На початку 2022 року ми закупили Bayraktar TB2, вони вважались потужними, у росіян аналогів нема.

Дрони-камікадзе з'явились і у нас, і у росіян, вже після 2022 року. У нас було намагання розвернути ліцензійне виробництво польських Warmate, але на той час генералам здалось, що це дуже дорого для БПЛА, який є фактично одноразовим. З початком повномасштабного вторгнення для цих цілей використовувались цивільні дрони (як у нас, так і у ворога), але пізніше росіяни змогли скоріше запустити серійне виробництво. Вони вкинули велику кількість грошей і, по-перше, масштабували виробництво "Орланів", по-друге, поставили в стрій ті розробки, які ще не були прийняті на озброєння на початок 2022 року, наприклад, "Ланцет".

Зараз, на жаль, росіяни починають переважати кількісно по всіх напрямках, крім ударних дронів.

Ви нічого не сказали про виробництво українських дронів невеликими майстернями. Чи допоможуть вони наздогнати (а, може, й перегнати) росіян?

Невеликі майстерні можуть робити невеликі партії. Росіяни збирають БПЛА ледь не на уроках праці у Білгородській та Курській областях. Величезна проблема наших невеликих виробництв у тому, що вони не мають державної підтримки і мають досить обмежені можливості.

Інше питання, що немає стандартизації. У нас досі немає стандартної бойової частини, її роблять з чого завгодно - з гранат РПГ-7, просто з гранат. Росіяни зробили стандартну бойову частину, всі, хто займається виробництвом, можуть взяти від державних підприємств певну кількість бойових частин.

Перейдімо до "Шахедів". Чому не можна збити 100%?

Потрібно сказати, що "Shahed" мають наведення по координатах. З самого початку закладається маршрут і дрон запускається. І, по-перше, він йде на відносно невеликій швидкості, але на невеликій висоті, має невелику радіолокаційну засвітку. РЛС-станції, які забезпечують даними ППО, їх просто не засікають. Виявлення "Шахедів" аудіовізуальне: чуємо як працює - бачимо дрон. Тільки так його можна знайти та знешкодити за допомогою зенітної артилерії або кулеметів. Ракетні комплекси просто не захоплюють "Shahed". Дуже мало тепла для того, щоб захопити, двигун "мопеда" має дуже низку помітність.

Але чому б не зробити "залізний купол" з антидронових рушниць?

Так, можна погасити сигнал GPS (ГЛОНАСС). Такі глушилки є, але вони працюють на обмеженій території (декілька сотень метрів заглушать) та потребують дуже багато енергії. Ба більше, росіяни переробили "Шахеди", ставлять блок фазованих антен для захисту від глушіння сигналу. Модуль "Комета" у триста разів приглушує сигнал засобів РЕБ. Він встановлюється на "Герань-2", російській аналог "Шахедів". Ці комплекси є проблемою як для нас, так і для західних спеціалістів. Повністю заглушити сигнал GPS неможливо.

Чи можуть санкцій погіршити якість російських дронів-камікадзе?

Абсолютно ні. Вони використовують електроніку подвійного призначення. Ніщо не заважає агенту ГРУ приїхати у Швейцарію чи Німеччину й купити валізу з тисячами мікросхем. Вони продаються без обмежень.

Які ще неприємні сюрпризи може готувати для нас ворог?

Вони не займаються проєктами, про які зараз не можна сказати вистрелять вони, чи ні. Сконцентрувалися на модернізації "Шахедів". Йде розмова про те, щоб використовувати штучний інтелект, який буде відповідати за удар рою дронів по цілі з різних напрямків. Якщо ціль буде прикрита ППО, зенітками, кулеметами, але її буде злагоджено атакувати 10-12 дронів, уберегтись від них буде неможливо.

Як ви вважаєте, чи можуть дрони замінити авіацію?

На даному рівні розвитку – ні. Ситуація у повітрі змінюється досить швидко, реакції дронів, штучного інтелекту поки що не достатньо. І вони не розвиваються, бо є певні обмеження - людство має побоювання, що штучний інтелект буде використаний проти людства.

Але чи можна сказати, що ефективність БПЛА наближається до ефективності авіації? "Ланцети" ж частково виконують роботу гвинтокрилів?

Це стара історія про змагання меча та щита. Нова зброя завжди ефективна, поки не розроблений комплекс протидії. Так, зараз російські дрони можуть бути ефективні. Але розробляються окопні РЕБ, вже є прикриття. Всі вогневі позиції прикриваються за допомогою зенітних засобів.

Візьмемо, як приклад, протиланцетні сітки. Вони ефективні та розвиваються. Якщо спочатку були з рибальської сітки, то зараз виробляються серійно. Завтра може з'явитись комплекс, який буде встановлюватись на кожній бронетехніці та захищати. Це змагання. Воно йде.

Влад Абрамов