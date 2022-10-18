Віталій Кім повідомив, що з проблемами вже розбираються.

Вночі на Миколаївщині збили п'ять дронів-камікадзе. Проте на цьому ворожі атаки не закінчилися. Окупанти обстрілювали Миколаїв та область з тимчасово окупованої Херсонщини. Через це у місті зникло світло. Без електроенергії також частково залишилися населені пункти в області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що з ситуацією вже розбираються. У своєму Telegram-каналі він написав: "Ремонтуємо". А потім Кім додав, що поки на Миколаївщині лагодять світло, в "іншому місті" його "ламають".

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На сторінці Головного управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook також повідомили про можливі перебої на спецлініях "101" та "112" мешканці регіону можуть використовувати інші номери для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайних ситуаціях.

Ворожі атаки Миколаївщини: що відомо

Як вже повідомляв УНІАН, вночі на Миколаївщині збили п'ять дронів-камікадзе "Shaded-136". Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони.

Використання Росією іранських дронів створить складнощі для українських військ. За інформацією WSJ, воювати проти цих "мопедів" українцям буде складно, але вони зможуть швидко навчитися протистояти цій загрозі.

Також стало відомо, що на Херсонщині знищили баржу РФ, якою хотіли доправляти озброєння. Судно потонуло із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом.

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