Європа виявилася не готовою не тільки до війни, але навіть до масштабного виробництва зброї.

У Європі спостерігається значний дефіцит вибухівки, що сильно обмежує здатність європейських зброярів виробляти боєприпаси для України у найближчі три роки. Про це пише Financial Times.

За словами чиновників і представників збройових компаній, через обмежені запаси пороху, пластикової вибухівки і тротилу європейська військова промисловість не може швидко виконати замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей на це готові витратити європейські уряди.

"Дуже складно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, великокаліберних, за короткий час", — заявив голова Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії Їржі Хінек.

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Представники оборонної промисловості кажуть, що в Європі обмежені запаси вибухівки.

"Неможливо в короткі терміни збільшити [виробництво] нітроцелюлози. . . У Європі немає великих виробників необхідної нам сировини. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, напевно, три роки", — сказав Хінек, маючи на увазі основний інгредієнт пороху.

Зброярі кажуть, що зараз наростити виробництво вибухівки можна лише в тому випадку, якщо імпортувати значні обсяги сировини з інших регіонів – Індії, Кореї та інших країн.

Поставки зброї в Україну - останні новини

Цього тижня Польща анонсувала поставку в Україну перших чотирьох винищувачів МіГ-29. Після цього влада Словаччини заявила, що також передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Бельгія вирішила відправити в Україну 240 військових вантажівок, які гостро потрібні для армії. Перші машини відправлять вже наступного тижня. Відомо, що деякі автомобілі оснащені кранами і евакуаторами.

Днями стало відомо, що Швеція передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer. Також Стокгольм надішле нашій державі 10 танків Leopard 2, 50 бойових броньованих машин, системи ППО і протитанкову зброю.

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