Раніше на білоруській території перебували тільки близько 200 найманців.

З 11 липня колони найманців ПВК "Вагнера" почали переміщатися на територію Республіки Білорусь. Тільки цієї доби до РБ попрямували дві колони найманців.

Загалом за цей час на білоруську територію перекинули вже щонайменше 2000 "вагнерівців", повідомляє проект "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, колони ПВК "Вагнер" почали прибувати до Білорусі з 11 липня, до цього чисельність найманців, які дісталися Білорусі своїм ходом над складом організованих колон, оцінювалася нами у близько 200 осіб. Ми маємо дані, що з 11 липня до Білорусі прибуло вже щонайменше 5 колон найманців Пригожина, це не менш як 382-400 машин, а кількість найманців у Білорусі, за нашими оцінками, вже становить 2000-2500 осіб", – йдеться в повідомленні.

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За добу 18 липня до Білорусі прибула половина машин ПВК "Вагнер" – близько 170-185 одиниць.

Вагнер в Білорусі - це треба знати

Після спроби заколоту і "походу на Москву" лідер ЧВК Євген Пригожин та його найманці "переїхали" до Білорусі. Під Осиповичами було розбито польовий табір.

Білоруське Міністерство оборони стверджували, що найманці будуть обмінюватися досвідом з військовослужбовцями РБ. В армії сформували три загони спецпризначення, найманці Пригожина мають поділитися з ними військовим досвідом. Згодом повідомили про початок навчань тероборони, у яких теж беруть участь "вагнерівці".

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас переконаний, що поява бійців ПВК "Вагнера" у Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні, оскільки найманці прибули без зброї.

Президент України Володимир Зеленський на початку місяця зазначав, що ПВК "Вагнер" в Білорусі може створювати загрозу для України, але поки жодного серйозного ризику не несе.

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