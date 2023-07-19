Пригожин закликав бойовиків "готуватися", підвищувати "свій рівень" і "в новий шлях, в Африку".

Телеграм-канали, пов'язані з ПВК "Вагнер", опублікували відео, на якому засновник військової компанії Євген Пригожин виступає перед найманцями, які приїхали в Білорусь.

"Зараз те, що відбувається на фронті, це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі. Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати тут, в Білорусі, якийсь час", - говорить Пригожин на відео.

Він також заявив, що поки ПВК "Вагнер" перебуватиме в Білорусі, вони зроблять білоруську армію "другою армією світу, а якщо потрібно, то заступимося за них, у разі якщо це буде потрібно". Він також попросив найманців звернути увагу, що білоруси зустріли їх "не тільки як героїв, але і як братів".

Він закликав вагнерівців "готуватися", підвищувати "свій рівень" і "в новий шлях, в Африку".

"І можливо повернемося на війну в той момент, коли будемо впевнені, що нас не змусять осоромити самих себе і наш досвід", - сказав Пригожин.

Судячи з відео, воно було записано пізно ввечері в районі 23-ї години. Євген Пригожин цілком міг бути в цей час в наметовому таборі ПВК "Вагнер" в селі Цель, куди і прибувають колони найманців, а після свого виступу перед ними він повернувся в Мачулищі і полетів в РФ.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - деталі

Вчора пізно вночі в Білорусь прибула третя за 18 липня і шоста за весь час колона російської приватної військової компанії "Вагнер".

З 11 липня колони найманців ПВК "Вагнера" почали переміщатися на територію Республіки Білорусь. Тільки за минулу добу в РБ попрямували три колони найманців. Всього за цей час на білоруську територію перекинули вже щонайменше 2000 "вагнерівців", повідомляє проект "Беларускі Гаюн".

Білоруське Міністерство оборони стверджувало, що найманці будуть обмінюватися досвідом з військовослужбовцями РБ. В армії сформували три загони спецпризначення, найманці Пригожина повинні поділитися з ними військовим досвідом. Згодом повідомили про початок навчань тероборони, в яких теж беруть участь "вагнерівці".

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