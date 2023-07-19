Вона налічує понад 100 машин.

До Білорусі прибула третя за день і шоста за весь час колона російської приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", ввечері вона рухалася трасою Р43-М5. У складі колони помітили пікапи і тентовані "Урали" з причепами. Її супроводжувала Державтоінспекція Білорусі.

Пізніше "Гаюн" уточнив, що в колоні прибуло близько 100-120 машин. До півночі вона проїхала Осиповичі, розтягнувшись на 5-10 км. Найманці йдуть в Наметовий табір в селі Цель.

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За їхніми даними, вже о 00:15 бізнес-джет ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина злетів з аеродрому "Мачулищі", пробувши в Білорусі близько 13 годин.

Вагнерівці в Білорусі: останні новини

В останні дні у Білорусі фіксують пересування військової техніки найманців "Вагнера", які вирушили туди після невдалого заколоту їхнього ватажка.

Заявлялося, що "вагнерівці" поділяться своїм досвідом з білоруськими військовослужбовцями. Вже відомо про навчання тероборони та майбутню підготовку загонів спеціального призначення найманцями "Вагнера".

Вчора ввечері "Беларускі Гаюн" писав, що на територію країни перекинули щонайменше 2 тисячі "вагнерівців".

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