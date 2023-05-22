За його словами, відсіч давали тільки прикордонники.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російська влада ніяк не турбується про захист кордону, саме тому ДРГ заходять туди вільно і часто.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він вважає, що "спецоперація" перейшла у "фазу війни". Втім, військово-політичне керівництво РФ на це не реагує.

"Вже не вперше у Білгородській, Курській, Брянській областях гримлять вибухи і гинуть люди... І прикордонники все, що роблять - просто документи перевіряють. Тому відсіч цьому ДРГ, я думаю, що сміливо, з усією відповідальністю, давали саме прикордонники. А ось де були військові тоді, коли прорвалася ДРГ – це велике питання, яке треба поставити керівництву військового відомства", - зазначив Пригожин.

Відео дня

Він наголосив, що "військовому відомству не свербить з приводу зміцнення наших кордонів, звідки може піти українська армія". Втім, саме цим Міноборони й повинно займатися, наголосив терорист.

"Якщо вони наступати не можуть, це не Міністерство наступу, а Міністерство оборони, тому обороняти свою країну вони зобов'язані. А те, що зараз вони розповідають, як вони прийшли на допомогу, це не що інше, як чергова піар-акція від невмілих піарників", - заявив він.

ДРГ під Бєлгородом

У понеділок, 22 травня, бійці "російського добровольчого корпусу" здійснили нові рейди по населених пунктах у Брянській і Бєлгородській областях.

За кілька годин росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї, а потім в ГУР заявили, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Мета - створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Вас також можуть зацікавити новини: