Ракетні війська й артилерія України протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника.

Авіація України завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів, йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника", - йдеться у зведенні.

Війна новини – актуальне на 22 лютого

Окупанти сьогодні продовжили наступати на п'ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Генштаб констатує, що Росія нарощує оберти наступу.

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Біля Кремінної ворог напередодні намагався прорвати оборонні позиції українських воїнів, але наступ не вдався. А на Бахмутському напрямку загарбники не кидають у бій техніку – лише піхоту. Водночас ДРГ намагались прорватися у Харківську область.

Водночас на півдні РФ поглиблює оборонні рубежі. Росіяни намагаються відсунутися від лівого берега Дніпра, виїжджаючи туди виключно для облаштування вогневих позицій.

На думку експертів, Кремль вже розпочав великий наступ на сході України, однак його масштаб залежить від обмежених ресурсів Москви у техніці та живій силі.

Так, окупанти були вимушені "збавити оберти" у штурмах на Вугледарському напрямку після того, як елітна 155-та бригада морпіхів була вщент розгромлена кулаком ЗСУ.

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