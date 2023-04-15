Авіація ЗСУ за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Українські військові протягом доби успішно відпрацювали по російських позиціях на фронті. Генштаб прозвітував про нові втрати ворога.

Зокрема, авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Відео дня

Війна в Україні - останні дані

Основні наступальні зусилля, як зазначав Генштаб вранці 15 квітня, окупанти зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за саме місто Бахмут. Про спроби ворога наступати в передмістях не повідомляється. На Авдіївському напрямку противник атакував на Новокалинове та Первомайське. У Мар'їнці захисники відбили численні ворожі атаки, метою яких було саме місто, а вірніше, його руїни.

Втрати РФ у війні з Україною - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вж 181 090 окупантів, з них 500 за 13 квітня.

Найбільше російських солдатів РФ втрачає у "м'ясних" штурмах за Бахмут. За інформацією на ранок 14 квітня, у боях було знищено ще 84 противники і 92 були поранені.

Напередодні спецпризначенці ССО показали рідкісні кадри знищення ракетами HIMARS позиції автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Вас також можуть зацікавити новини: