За добу в місті 84 окупанти було знищено, 92 зазнали поранень

За останню добу в Бахмуті відбулося 26 боєзіткнень, в результаті яких 84 російських окупанти було знищено, а ще 92 зазнали поранень. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"У Бахмуті ворог за добу 260 разів завдав удари по місту та околицям зі ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 26 боєзіткнень, два авіанальоти, 84 окупанти знищено, 92 зазнали поранень. Підбито самохідна артилерійська установка "Піон", бойова машина піхоти та польовий склад боєприпасів", - сказав він.

Бої за Бахмут - яка ситуація в місті

На підмогу "вагнерівцям" у Бахмут Путін кинув професійну десантуру, однак і вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ. Найзапекліші бої тривають на вулиці Чайковського, бо саме через неї проходить "дорога життя" ЗСУ. За словами експерта Олександра Коваленка, перед командуванням окупаційних сил поставлено завдання закрити питання з Бахмутом до Великодня, тобто - до 16 квітня.

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Напередодні Інститут вивчення війни допустив, що росіяни могли захопити вже 76,5% Бахмута. Однак, як зауважив сьогодні. 14 квітня, спікер Східного угрупування ЗСУ Череватий, "ситуація в місті динамічна, казати про відсотки захопленої окупантами території поки важко".

Крім того, рашистські "воєнкори" стверджували, що загарбникам нібито вдалось "майже оточити" українські сили, однак у командуванні ЗСУ це називають фейками і неправдою.

За словами бійця ЗСУ, протягом 13 квітня російські окупанти провели ротацію і запросили ще поповнення боєкомплекту. Водночас у росіян з'явилось кілька проблем: дефіцит артбоєприпасів у десантно-штурмових бригадах, неможливість використання аеророзвідки через погодні умови і часткова або повна відсутність зв'язку між трьома підрозділами, які йому довелось ідентифікувати.

Західні аналітики вважають, що у РФ немає сил на масштабніші операції - увесь наступальний потенціал ворог зосередив на "прогризанні" оборони ЗСУ на Донбасі. Однак і тут окупантам доводиться заощаджувати: противнику доводиться маневрувати ресурсами, щоб підтримувати високі темпи хоча б на одній ділянці.

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