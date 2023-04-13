На відео момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.

З'явилися кадри знищення ракетами HIMARS позиції автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

На опублікованих ССО рідкісних кадрах роботи HIMARS видно, як ракета американського РСЗВ точно влучає по окупантах, коли ті метушилися біля станції.

"На Донецькому напрямку, оператори ССО України разом з підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель", - йдеться у повідомленні прес-служби ССО.

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Зауважується, що станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.

Координати бійці ССО оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, які чудово знають свою роботу.

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Протягом 12 квітня авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Під вогонь потрапили, зокрема, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Напередодні 43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила показала видовищні кадри відбиття однієї з рашистських атак окупантів - усе поле бою палало від артвогню.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 180 590 окупантів. Крім того, за підрахунками ORYX, знищено не менш як 10 тисяч одиниць російської техніки, понад 2 тисячі вдалось "затрофеїти" ЗСУ.

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