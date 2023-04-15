За добу українські захисники відбили понад 50 ворожих атак.

За минулу добу бійці ЗСУ відбили 56 атак ворога на лінії фронту. Основні наступальні зусилля окупанти зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Так, на Лиманському напрямку ворог знову атакував поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Одночасно вівся обстріл ряду населених пунктів на цій ділянці.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за саме місто Бахмут. Про спроби ворога наступати в передмістях не повідомляється.

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На Авдіївському напрямку противник атакував на Новокалинове та Первомайське. Як стверджують у Генштабі, ворог успіху не мав. У Мар'їнці захисники відбили численні ворожі атаки, метою яких було саме місто, а вірніше, його руїни.

Війна в Україні - поточна ситуація

Напередодні російська армія завдала удару ракетами С-300 по житлових будинках в Слов'янську. Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків. Згідно з останніми даними, загинули 8 осіб, понад 20 отримали поранення.

У вуличних боях в Бахмуті помічено танк Т-90М "Прорив" з тієї партії, що призначалася для Сватівського напрямку. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що це чергова ознака дефіциту техніки у ворога, який змушений постійно перекидати її з однієї ділянки фронту на іншу.

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