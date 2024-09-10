Дебати про можливе перемир'я посилюють напруженість в українському суспільстві між тими, хто воює, і тими, хто не воює.

Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати після невдалого контрнаступу в минулому році, хоча більшість українців, як і раніше, кажуть, що хочуть продовжувати боротьбу за повернення всіх окупованих Росією земель. Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові.

"Згідно з одним із нещодавніх опитувань, тільки 18% ветеранів і військовослужбовців, які перебувають на дійсній військовій службі, вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів, що є найнижчим показником серед усіх демографічних груп, які брали участь у дослідженні. 15% солдатів і ветеранів заявили, що долучилися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні", - пише видання.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький, зазначив, що, хоча в суспільстві й накопичується втома від війни, "жодної військової катастрофи не сталося".

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"Україна може відвоювати, принаймні, дуже значну частину територій", - сказав він. "Я бачу величезну небезпеку в тому, щоб припинити війну навмання".

Мирні переговори з РФ - думки цивільних і військових

Багато військових переконані, що в разі укладення мирного договору Путін скористається перервою в бойових діях тільки для того, щоб переоснастити російські збройні сили, а потім знову вторгнеться в країну. Інші говорили, що жертви загиблих товаришів були б марними, якби Україна просто погодилася віддати територію Росії.

Іван Панченко, 42-річний ветеран, заявив, що буде проти будь-якого плану, який передбачає здачу української території.

"Росія порушила десятки міжнародних договорів за останні 30 років - угода з нею нічого не варта", - сказав він. "Якщо ми хочемо миру, який триватиме довго, нам потрібно заподіяти їм якомога більше болю".

Водночас, хоча опитування показують, що широка громадськість, як і раніше, скептично ставиться до угод із Путіним, багато хто - особливо молодь - готовий навіть на невиграшні умови миру, щоб зупинити війну.

Алла Проніна із Запоріжжя каже, що почала переглядати можливість переговорів після торішнього контрнаступу. Тепер, коли її чоловік воює, вона готова віддати всю територію, яку зараз займає Росія, в обмін на мир.

При цьому, як зазначає Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, зміна громадської думки дасть президенту Володимиру Зеленському можливість укласти якусь угоду.

"Сам факт того, що люди, схоже, більше готові до переговорів із Росією, - це велика зміна", - сказав Дубовик. Але він додав, що будь-яке припинення вогню пов'язане зі значним політичним ризиком: "Багато українців, ймовірно, сприймуть його як погану угоду".

Розкол у суспільстві поглиблюється

Багато солдатів, які воюють на сході, кажуть, що між тими, хто воює, і жителями великих міст країни, які не звертають уваги на війну, утворився бар'єр.

"Уряд створив умови, за яких ті, хто справді мотивований, не погодяться на угоди, що віддають територію. Але ті, хто не воює, ухвалюватимуть рішення. Це болісно", - каже один із військових.

Мирні переговори з Росією

Як писав УНІАН, президент Зеленський підтвердив, що Київ спільно з партнерами готує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросять також і представників РФ, детальний план закінчення війни. Однак у Росії попереджають, що не підуть на запропоновану Україною формулу миру, оскільки вона передбачає відновлення міжнародно визнаних кордонів України.

Нещодавно Путін говорив, що переговори мають базуватися на "мирному плані", проєкт якого було підготовлено навесні 2022 року. Цей план передбачає фактичну капітуляцію України.

Днями стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план" для України. За інформацією La Repubblica, він передбачає збереження за РФ раніше захоплених українських територій.

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