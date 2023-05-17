Президент України готовий прийняти високих гостей в нашій країні та вислухати їхні пропозиції, зазначив його спікер.

Президент України Володимир Зеленський привітав мирну ініціативу низки африканських країн.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса 13 травня під час телефонної розмови розповів Зеленському про намір відвідати українську державу у складі місії від кількох держав Африки, розповів спікер нашого президента в коментарі "Українській правді".

"…Президент України привітав таку мирну ініціативу. Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську формулу миру та запросити приєднатися до її реалізації", - заявив прес-секретар.

Відео дня

Мирна ініціатива президента ПАР - що повідомлялося

16 травня Сиріл Рамафоса стверджував, що країни Африки запропонували нову ініціативу, щоб завершити війну Росії проти українців. За його словами, у посередницьких зусиллях візьмуть участь Єгипет, Південна Африка, Уганда, Сенегал, Замбія та Республіка Конго.

Рамафоса говорив, що делегація очільників африканських країн планує відвідати Київ і Москву, щоб якомога швидше представити мирний план.

Довідка УНІАН. ПАР утрималася від голосування за резолюцію ООН із закликом до Росії вивести війська з української територі, через це західні держави почали вважати цю африканску країну одним з найближчих союзників РФ в Африці. Пізніше посол США Рубен Брігеті звинуватив ПАР у постачанні зброї російській армії.

Вас також можуть зацікавити новини: