Це сталося в Запорізькій області, незважаючи на наявність попередньої домовленості з росіянами.

В Запорізькій області російські окупанти обстріляли місію ООН. Представники організації намагалися доставити гуманітарну допомогу. З ворогами попередньо домовилися про поїздку, проте ті все одно здійснили низку ударів.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він заявив: "Було домовлено, щоб не було обстрілів, все інше. Але, на жаль, сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, сьогодні з ранку обстрілювала навіть гуманітарну місію Організації Об'єднаний Націй, яка привезла в Оріхів — наше місто, яке піддається постійним обстрілам, — привезла гуманітарну місію, і навіть ця гуманітарна місія була обстріляна".

За словами Старуха, Росія продовжує ігнорувати всі правила війни і власні релігійні переконання. Він охарактеризував РФ, як "православний Талібан", якому плювати на норми людського співіснування.

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Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти: остання інформація

Рашисти оголосили на Різдво так зване "перемир'я", але майже відразу його порушили. Після цього низка обстрілів мирних українських міст продовжилася протягом попередньої доби.

Вночі окупанти вдарили по Запоріжжю. За непідтвердженою інформацією, вогонь вели з С-300 і РСЗВ, застосовувалися касетні боєприпаси.

Приблизно в той же час рашисти обстріляли дві громади Дніпропетровської області — Красногригорівську та Мировську. Зафіксовано застосування півтора десятка снарядів.

Ще майже десять ударів рашисти здійснили по Краматорську та Костянтинівці.

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