Подробиці ракетної атаки з'ясовуються. Росіяни могли застосувати касетні боєприпаси.

Російські окупанти сьогодні ввечері, 7 січня, обстріляли околиці Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Вибухи, які нещодавно чуло все місто, - це ще один доказ того, що Росія - це країна без честі і совісті. Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя", - заявив він.

Секретар міськради додав, що наразі усі деталі ракетної атаки з'ясовуються.

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"Але одне ми зараз знаємо точно: Росія - країна-терорист. І будьте уважні! Зберігається загроза повторного обстрілу, тому перебувайте у безпечних місцях", - закликав Куртєв.

За даними місцевих Телеграм-каналів, росіяни могли обстріляти Запоріжжя з ЗРК С-300 та реактивних систем залпового вогню. Окупанти, за непідтвердженою інформацією, могли застосувати при обстрілі касетні боєприпаси.

Війна в Україні - різдвяне "припинення вогню" Росією

Як повідомляв УНІАН, 5 січня після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом кремлівський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення".

Проте вже в першу годину російські війська порушили своє ж "перемир'я", на що також звернули увагу в Пентагоні. Там також назвали заяву Путіна про припинення вогню "пропагандистським трюком".

Так, 6 січня російські окупанти, попри так зване "різдвяне перемир'я", вбили на Донеччині двох мирних жителів, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також за добу російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, семеро поранено.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом сьогоднішнього дня, 7 січня, росіяни завдали одного авіаудару і здійснили сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях.

Увечері 7 січня росіяни також завдали удару Харківщині. В результаті атаки є прильоти в місті Мерефа, яке розташоване за 30 кілометрів від Харкова. На даний момент відомо про одного загиблого.

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