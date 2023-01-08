"Прильоти" були у двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській.

Російські окупанти вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, ворожі війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину.

"Ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятка снарядів", - заявив він.

Відео дня

За словами Резніченка, люди не постраждали.

"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - зазначив очільник ОВА.

Удари РФ по Україні на Різдво

5 січня російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військовим з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня запровадити "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення".

Україні було запропоновано те саме, та в Офісі президента назвали це "перемир'я" лицемірством і пропагандистським жестом. Американські аналітики пояснили, що "перемир'я" на Різдво потрібне РФ для того, аби очорнити українських воїнів.

На Різдво російські окупанти не припинили бити по містах України, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Як повідомили в Генштабі, бої йшли біля Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки Луганської області й Роздолівки, Соледара, Бахмута, Залізного, Первомайського, Водяного і Побєди в Донецькій. Загалом впродовж минулої доби окупанти завдали 9 ракетних, 3 авіаційних та 40 ударів з реактивних систем залпового вогню.

Також 7 січня російські окупанти здійснили 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці у Донецькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: