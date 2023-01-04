Після вибуху росіяни почали розміщуватися у будинках культури у спальних районах міста.

Мешканці окупованої Макіївки, де стався потужний приліт по "училищу" з російськими окупантами, підтверджують інформацію про те, що путінські військові зазнали значно більших втрат, ніж про це заявляли у Міноборони РФ.

Як розповіли у коментарі ТСН мешканці окупованого міста, унаслідок удару ЗСУ ліквідовано декілька сотень рашистів, а не 63, як говорили у Шойгу.

За інформацією очевидців, вибух був настільки потужним, що його було чути як мінімум за 15 кілометрів. "У місті подейкують, що загинули як мінімум 300 військових. Підтвердженням цього може бути те, що вибух був дуже потужним. Місто здригнулось в ту мить", - кажуть вони.

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Один з мешканців будинку, розташованого за 15 км від місця "прильоту", стверджує, що після вибуху росіяни почали розміщуватися у будинках культури у спальних районах міста.

Удар по розташуванні окупантів у Макіївці

У ніч на 1 січня ЗСУ завдали потужного удару з HIMARS по російських окупантах, які перебували у будівлі училища в Макіївці Донецької області.

За неофіційною інформацією, ліквідовано сотні рашистів. Своєю чергою, у Міноборони РФ заявляють лише про 63 своїх військових. Ба більше, у так званій "ДНР" провину за загибель російських військових перекладають на них самих, адже вони "засвітили" своє місцеперебування, активно користуючись мобільними.

3 січня у Самарі, Сизрані, Тольятті та інших російських містах відбулися жалобні мітинги за загиблими росіянами, які вирушили вбивати українців і були ліквідовані на базі в профтехучилищі Макіївки.

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