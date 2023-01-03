Траурні мітинги пройшли в Самарі, Тольятті та інших населених пунктах.

У Самарі, Сизрані, Тольятті та інших російських містах пройшли траурні мітинги за загиблими росіянами, які вирушили вбивати українців і були ліквідовані на базі в профтехучилищі Макіївки (Донецька область).

Як повідомляє самарське видання 63.ru, траурний мітинг пройшов на площі Слави. Пам'ять загиблих на війні проти України вшанували, поклавши квіти до пам'ятників героям Великої Вітчизняної війни.

Жителі Самарської області були серед окупантів, присутніх на базі в Макіївці в момент удару, це підтвердив губернатор регіону Дмитро Азаров.

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Водночас російська влада не називає число загиблих і постраждалих, їхні імена. Родичам окупантів пропонують звертатися до військкоматів для отримання інформації.

Аналогічна безглузда акція пройшла в Тольятті, повідомляє "РИА Новости". Як і в Самарі, мітинг пам'яті загиблих на війні проти України влаштували біля меморіалу, присвяченого Другій світовій війні. Тут "учасники бойових дій, представники ветеранських і громадських організацій" зібралися біля Вічного вогню в парку Перемоги. Також акції пройшли в Новокуйбишевську, Сизрані та інших містах РФ, пишуть місцеві видання.

Ліквідація окупантів у Макіївці

У новорічну ніч українські захисники влаштували "святковий салют" для російських окупантів, що розташувалися в профтехучилищі в Макіївці (Донецька область). За різними даними там знаходилися від десятків до близько 700 росіян.

Це могли бути як мобілізовані, які тільки прибули на фронт, так і досвідчені військові – спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російська влада спершу ігнорувала інцидент, хоча про нього з'являлися численні повідомлення російських "воєнкорів". Згодом удар підтвердили, заявивши про загибель лише 63 окупантів.

Тепер Міноборони країни-агресора намагається перекласти провину на місцевих "чиновників". А в так званій "ДНР" провину поклали на самих мобілізованих, які нібито допомогли ЗСУ тим, що активно використовували мобільні телефони.

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