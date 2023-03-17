Спікер МКС зазначив, що цю ситуацію спробують вирішити іншим чином.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може проводити засідання у справі російського президента Володимира Путіна до його арешту.

Про це повідомив спікер МКС Ель Абдалли в ефірі телемарафону. Питання хочуть розв'язати за рахунок співпраці з іншими країнами.

"Ми не можемо проводити слухання за відсутності людини. Тому, доки вона не буде заарештована, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Ми намагатимемося вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення" , - зазначив він.

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За словами Абдалли, ордер дає можливість Україні вимагати провести арешт Путіна, якщо він перебуватиме на території країн-підписантів Римського статуту.

Ордер МКС на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в депортації українських дітей на територію РФ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятним видачу ордера, а речниця МЗС Росії Марія Захарова - що Москва не співпрацює з цим судом і його рішення не мають ніякого значення.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що справа у Міжнародному кримінальному суді, по якій видано ордер на арешт Путіна, має реальну перспективу.

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