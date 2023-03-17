Він наголосив, що масова присумова депортація українських дітей – це державна політика РФ, яка не могла б бути без вказівки першої посадової особи цієї держави.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що справа у Міжнародному кримінальному суді, по якій видано ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, має реальну перспективу.

"Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, у якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста", - наголосив президент у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

Зеленський зауважив, що у кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою.

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"Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - підкреслив глава держави.

Зеленський подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, і загалом усім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість.

"Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", - зазначив він.

Президент нагадав, що наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Він підкреслив, що Україна має повернути всіх.

"Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців", - сказав Зеленський.

Ордер МКС на арешт Путіна - що відомо

17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в депортації українських дітей на територію Росії.

Глава ОПУ Андрій Єрмак пояснив, що Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Їх можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятним видачу ордера на арешт Путіна, а речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва не співпрацює з цим судом і його рішення не мають ніякого значення.

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